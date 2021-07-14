Видео спора таксиста с киевлянкой выложили в сообществе "Киев Оперативный". Несмотря на то, что женщина снимала диалог на камеру, водитель откровенно ей хамил и доказывал, что она виновата в ситуации.

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Водитель, который сотрудничал с компанией, рассказывал клиентке, что она лишь зарегистрировала поездку, а не вызвала такси.

Аккаунт водителя уже заблокировали

По словам пассажирки, инцидент произошел 12 июля. Она вызвала такси, но водитель просто проехал мимо нее.

На просьбу вернуться обратно водитель грубил и требовал, чтобы клиентка шла к нему.

Уже в салоне машины мужчина совсем не сдерживал своих эмоций.



Какие нах*й деньги с твоей карточки? Я при чем здесь? Отмени поездку ... Bolt – это не такси, это информационный портал. Ты не заказала них*я, ты зарегистрировала поездку. Почитай, б*я, условия,

– кричал водитель на просьбу пассажирки вернуть ей деньги за поездку.

В самом сервисе Bolt в комментарии для 24 канала отметили, что обеспокоены недопустимыми действиями водителя. Представители компании выясняют детали ситуации, но самого мужчину уже заблокировали в приложении без права восстановления.

Кроме того, в Bolt посоветовали пассажирке обратиться в службу поддержки для возврата средств за поездку.

Смотрите видео, как таксист Bolt хамит пассажирке в Киеве 18+: