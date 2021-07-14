Відео суперечки таксиста з киянкою виклали у спільноті "Київ оперативний". Попри те, що жінка знімала діалог на камеру, водій відверто їй хамив та доводив, що вона винна у ситуації.

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Водій, що співпрацював з компанією, розповідав клієнтці, що вона лише зареєструвала поїздку, а не викликала таксі.

Акаунт водія вже заблокували

За словами пасажирки, інцидент стався 12 липня. Вона викликала таксі, але водій просто проїхав повз неї.

На прохання повернутися він грубіянив та вимагав, аби клієнтка йшла до нього.

Вже у салоні автівки чоловік зовсім не стримував своїх емоцій.

Які нах*й гроші з твоєї картки? Я до чого тут? Скасуй поїздку… Bolt – це не таксі, це інформаційний портал. Ти не замовила ніх*я, ти зареєструвала поїздку. Почитай, б*я, умови,

– кричав водій на прохання пасажирки повернути їй гроші за поїздку.

У самому сервісі Bolt в коментарі для 24 каналу зазначили, що стурбовані неприпустимими діями водія. Представники компанії з'ясовують деталі ситуації, але самого чоловіка вже заблокували у застосунку без права відновлення.

Крім того, у Bolt порадили пасажирці звернутися до служби підтримки для повернення коштів за поїздку.

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