Большинство пассажиров просто наблюдали за этим "перфомансом". Впрочем, один мужчина все-таки не выдержал и ударил "главного актера" ногой.

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Подросток надел воротник вроде того, какие надевают на собак, и встал на колени. Другой начал заливать в воротник молоко и хлопья, пока первый задерживал дыхание. После этого все содержимое воротника парень вылил на пол вагона.

Еще один подросток в это время стоял перед камерой и держал в руках картонку с названием инстаграм-страницы.

Один пассажир не оценил

Одному из пассажиров, пожилому мужчине, эта "акция" не понравилась. Он ударил ногой парня, который стоял на коленях.

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Чем закончился инцидент и наказали ли подростков, не сообщается.