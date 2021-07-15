Вероятно, из-за жары: в Киеве за рулем троллейбуса умер водитель – фото

15 июля 2021 , 14:21
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КАРС

Троллейбус внезапно остановился на перекрестке улиц Вышгородской и Мостицкой в Подольском районе Киева утром 15 июля. Как выяснилось, водителю транспорта стало плохо.

Момент потери сознания человеком увидел спасатель Киевской службы спасения, который в это время шел на работу. Он вызвал скорую и пытались реанимировать пострадавшего.

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За жизнь водителя боролись более получаса, но сделать ни боец КАРС, ни медики ничего не смогли.

Причины смерти неизвестны


Спасти водителя троллейбуса не смогли / Фото КАРС

  • Как отметили в комментарии 24 канала в полиции Киева, о смерти водителя общественного транспорта они узнали около 9:20 15 июля.
  • По предварительным данным, мужчине, который находился за рулем троллейбуса маршрута №18, стало плохо и он потерял сознание.
  • На месте происшествия работали следователи, которые квалифицировали событие по статье об умышленном убийстве с пометкой о внезапной смерти.

Причины, по которым умер мужчина, будут выяснять судмедэксперты. После вскрытия и их выводов правоохранители будут принимать решение о закрытии уголовного производства или его продолжении.

Работали ли кондиционеры в салоне троллейбуса, в полиции не знают. В комментариях к посту в соцсетях жители столицы утверждают, что сердце водителя могло не выдержать жары.

Как действовать, если кто-то потерял сознание от жары

В Киевской службе спасения отметили, что прежде всего для помощи пострадавшему надо вызывать скорую. Затем следует сделать следующее:

  • устранить препятствия для свободного дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть воротник и распустить пояс;
  • побрызгать холодной водой на лицо;
  • протереть виски ватой с нашатырным спиртом
  • резкими движениями массировать мизинец левой руки в направлении от основания к ногтю, максимально сдавливая ноготь. Так же массировать большой палец левой руки ;.
  • провести массаж мизинца и большого пальца правой руки;
  • надавить на центр кончика носа;
  • сдавить мочки ушей сознания несколько раз;
  • тремя пальцами сделать несколько вращательных движений в центре выпуклости ладони у большого пальца левой руки
  • продолжать оказание помощи даже в случае прихода в себя до прибытия медиков.
Пассажиры наземного общественного транспорта Киева нередко жалуются на то, что в "Киевпастрансе" экономят на обслуживании кондиционеров и не включают приборы. Из-за этого пользоваться услугами автобусов, троллейбусов и трамваев почти невозможно. Впрочем, чиновники уверяют, что борются с водителями и заставляют их оставлять кондиционеры выключенными.
Автор: Олексій Чибісов