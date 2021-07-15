Момент потери сознания человеком увидел спасатель Киевской службы спасения, который в это время шел на работу. Он вызвал скорую и пытались реанимировать пострадавшего.

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За жизнь водителя боролись более получаса, но сделать ни боец КАРС, ни медики ничего не смогли.

Причины смерти неизвестны



Спасти водителя троллейбуса не смогли / Фото КАРС

Как отметили в комментарии 24 канала в полиции Киева, о смерти водителя общественного транспорта они узнали около 9:20 15 июля.

По предварительным данным, мужчине, который находился за рулем троллейбуса маршрута №18, стало плохо и он потерял сознание.

На месте происшествия работали следователи, которые квалифицировали событие по статье об умышленном убийстве с пометкой о внезапной смерти.

Причины, по которым умер мужчина, будут выяснять судмедэксперты. После вскрытия и их выводов правоохранители будут принимать решение о закрытии уголовного производства или его продолжении.

Работали ли кондиционеры в салоне троллейбуса, в полиции не знают. В комментариях к посту в соцсетях жители столицы утверждают, что сердце водителя могло не выдержать жары.

Как действовать, если кто-то потерял сознание от жары

В Киевской службе спасения отметили, что прежде всего для помощи пострадавшему надо вызывать скорую. Затем следует сделать следующее:

устранить препятствия для свободного дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть воротник и распустить пояс;

побрызгать холодной водой на лицо;

протереть виски ватой с нашатырным спиртом

резкими движениями массировать мизинец левой руки в направлении от основания к ногтю, максимально сдавливая ноготь. Так же массировать большой палец левой руки ;.

провести массаж мизинца и большого пальца правой руки;

надавить на центр кончика носа;

сдавить мочки ушей сознания несколько раз;

тремя пальцами сделать несколько вращательных движений в центре выпуклости ладони у большого пальца левой руки

продолжать оказание помощи даже в случае прихода в себя до прибытия медиков.

Пассажиры наземного общественного транспорта Киева нередко жалуются на то, что в "Киевпастрансе" экономят на обслуживании кондиционеров и не включают приборы. Из-за этого пользоваться услугами автобусов, троллейбусов и трамваев почти невозможно. Впрочем, чиновники уверяют, что борются с водителями и заставляют их оставлять кондиционеры выключенными.