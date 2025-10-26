Унаслідок терору Росії в одному з будинків у Києві "склалися" перекриття
- Унаслідок атаки дронів у Києві пошкоджено перекриття між поверхами в Деснянському районі.
- Постраждалим нададуть фінансову допомогу.
Уночі 26 жовтня Росія вкотре атакувала Київ ударними дронами. "Шахеди" влучили у кілька житлових будинків столиці. Найважча ситуація у в Деснянському районі.
Унаслідок російського терору відомо про загиблих та кілька десятків постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської МВА Тимура Ткаченка.
Які наслідки атаки на будинок у Деснянському районі?
У Деснянському районі столиці ворожі дрони влучили у кілька житлових будинків. В одному з них безпілотники пошкодили перекриття між шостим і восьмим поверхами.
За даними голови Деснянської РДА Максима Бахматова, у частині будинку перекриття між поверхами "склалися".
Вже працюють експерти, щоб допомогти ДСНС, чи можливо далі там працювати, чи ні, щоб не завалився весь будинок,
– додав Бахматов.
Пожежники продовжують гасіння пожежі, що виникла після удару. Крім того, в районі влучання вимушено тимчасово відключена електрика.
Місце влучання у Києві: дивіться відео
Очільник Деснянської РДА додав, що уже 40 людей подали заяви на компенсацію. Постраждалим виплатять по 10 тисяч гривень одразу та ще 10 тисяч – від благодійного фонду.
За словами Бахматова, мешканці найбільш зруйнованих квартир отримають по 40 тисяч, а тим, кого потрібно відселити, – по 20 тисяч на оренду житла. Для цього слід подати заяву й мати відкритий банківський рахунок. Подальше відновлення залежить від рішень міської влади.
Що відомо про удар по Києву?
Уночі 26 жовтня Київ зазнав атаки дронів. У місті звечора лунали вибухи.
Ворожі дрони поцілили по житлових будинках і спричинили пожежу. Загинули троє людей, щонайменше 33 дістали поранення, наймолодшому постраждалому – 4 роки.
Один із дронів влучив у будинок на Троєщині. Двоє чоловіків урятувалися, але один із них зазнав численних порізів і був госпіталізований.