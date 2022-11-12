Що буде з питною водою у разі екстрених ситуацій в Києві

Обстріли енергомереж України впливають не лише на виключення світла у домівках. Через такі пошкодження можуть виникнути складнощі з постачанням води, адже для роботи помп потрібна електроенергія.

Однак навіть якщо екстренна ситуація трапиться, Київ без води не залишать. Про це заявили в "Київводфонді".

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План на випадок екстренної ситуації

Для цього у столиці планують у разі екстрених ситуацій підключати до генераторів бюветні комплекси. Зазначимо, що таке підключення уже відбувалось 31 жовтня, в один із днів масованого удару росіян по Україні. Тоді завдяки підключенню до генераторів кияни отримали доступ до питної води.

Підприємство продовжує підготовчі роботи з максимально оперативного переключення бюветів до генераторів,

– розповіли у "Київводфонді".

Також на підприємстві підкреслили, що уже провели спільні навчання:

фахівців,

керуючих компаній,

головного управління ДСНС у Києві.

У компанії наголосили, що під час планових відключень електроенергії, що тривають до 4 годин, бювети до генераторів не під’єднуються.

"Просимо врахувати цю інформацію, коли плануєте набирати воду з бюветів. Слідкуйте, будь ласка, за графіком відключень електроенергії ДТЕК у вашому районі та обов’язково робіть запаси питної води в оселі", – сказали у "Київводфонді".

Вимкнення світла на 10 годин

Раніше в ДТЕК повідомили, що дефіцит електроенергії з початком зими лише зросте, тому слід готуватися до довших віялових відключень. Вони можуть сягати 10–12 годин.

Нинішній дефіцит потужності в енергосистемі України з початком зими зросте з поточних 1-1,5 млн кВт до 2-3 млн кВт і вище. Тож за таких умов найбільш реалістичним може бути прогнози відключення електрики на 10–12 годин на добу після початку заморозків,

– сказав директор ДТЕК.

Ба більше, через постійні обстріли столиця готується до різних сценаріїв і надзвичайних ситуацій, зокрема до повного занурення Києва в темряву. Тож якщо наступить повний блекаут, киянам варто бути готовими до евакуації.

Підготовка до зими у Києві

Окрім підготовки водопостачання у Києві також уже зробили запас палива для електрогенераторів, які живитимуть бювети. Там же, де цих комплексів немає, воду підвозитимуть за графіком у цистернах.

Також у кожному районі планують відкрити в середньому по 100 пунктів обігріву, які будуть обладнані генераторами для аварійного живлення та тепловими гарматами.

Про те, що світла може не бути тривалий час, попередив й очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Він підкреслив, що необхідно зробити запаси їжі та води, а також – завжди дбати, щоб мобільні телефони були зарядженими. Адже може так скластися, що світла не буде тижнями.

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