Что будет с питьевой водой в случае экстренных ситуаций в Киеве

Обстрелы энергосетей Украины влияют не только на выключение света в домах. Из-за таких повреждений могут возникнуть сложности с поставкой воды, поскольку для работы насоса нужна электроэнергия.

Однако даже если экстренная ситуация произойдет, Киев без воды не оставят. Об этом заявили в "Киевводфонде".

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План на случай экстренной ситуации

Для этого в случае экстренных ситуаций в столице планируется подключать к генераторам бюветные комплексы. Отметим, что такое подключение уже происходило 31 октября в один из дней массированного удара россиян по Украине. Тогда благодаря подключению к генераторам киевляне получили доступ к питьевой воде.

Предприятие продолжает подготовительные работы по максимально оперативному переключению бюветов к генераторам,

– рассказали в "Киевводфонде".

Также на предприятии подчеркнули, что уже провели совместные учения:

специалистов,

управляющих компаний,

главного управления ГСЧС в Киеве.

В компании подчеркнули, что во время плановых отключений продолжающихся до 4 часов электроэнергии бюветы к генераторам не подключаются.

"Просим учесть эту информацию, когда планируете набирать воду из бюветов. Следите, пожалуйста, по графику отключений электроэнергии ДТЭК в вашем районе и обязательно производите запасы питьевой воды в доме", — сказали в "Киевводфонде".

Выключение света на 10 часов

Ранее в ДТЭК сообщили, что дефицит электроэнергии с началом зимы только вырастет, поэтому следует готовиться к более длинным веерным отключениям. Они могут достигать 10–12 часов.

Нынешний дефицит мощности в энергосистеме Украины с началом зимы вырастет с текущих 1-1,5 млн. кВт до 2-3 млн. кВт и выше. Поэтому при таких условиях наиболее реалистичными могут быть прогнозы отключения электричества на 10–12 часов в сутки после начала заморозков,

– сказал директор ДТЭК.

Более того, из-за постоянных обстрелов столица готовится к разным сценариям и чрезвычайным ситуациям, в частности к полному погружению Киева в темноту. Так что если наступит полный блекаут, киевлянам следует быть готовыми к эвакуации.

Подготовка к зиме в Киеве

Кроме подготовки водоснабжения в Киеве также уже сделали запас топлива для электрогенераторов, которые будут питать бюветы. Там же, где этих комплексов нет, воду будут подвозить по графику в цистернах.

Также в каждом районе планируется открыть в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут оборудованы генераторами для аварийного питания и тепловыми пушками.

О том, что света может не быть длительно, предупредил и глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он подчеркнул, что необходимо сделать запасы пищи и воды, а также всегда заботиться о том, чтобы мобильные телефоны были заряжены. Ведь может так сложиться, что света не будет неделями.

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