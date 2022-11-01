Премьер-министр подчеркнул, что уже 12 стран согласились оказать помощь. Кроме того, многие страны помогали уже и до этого.

Заметьте ЕС поможет обеспечить Украину светом: какую сумму уже подготовили.

К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру,

– говорится в сообщении.

Кроме того, премьер подчеркнул, что украинцы должны уже готовиться к сложной зиме. В частности, запасаться всем необходимым.

Света может не быть неделями

Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – рассказал, что люди должны быть готовы к любому развитию событий. В частности, необходимо сделать запасы пищи и воды, а также всегда заботиться о том, чтобы мобильные телефоны были заряжены.

Может так сложиться, что света не будет неделями. В Киевской области по состоянию на 1 ноября уже есть 750 стационарных пунктов обогрева.

"Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше", – заявил Кулеба.

В ОВА готовятся ко всем возможным сценариям. Люди тоже должны быть готовы.

Зеленский анонсировал "экономический Рамштайн"

В Украине на 1 ноября повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине необходима помощь в экономической сфере. Президент отметил, что целесообразно создать что-то вроде "экономического Рамштайна".

Президент отметил, что энергетический вопрос рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия. Поэтому такую ​​платформу необходимо реализовать. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике.

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