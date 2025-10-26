Росія вгатила по житлових будинках і вбила людей: які наслідки нічної атаки на Київ

Росія завдала ударів по Києву дронами-камікадзе. Удар знову прийшовся по цивільних, кияни просто перебували вдома, коли ворожа ціль зруйнувала їхню квартиру, а в когось – навіть забрала життя.

Про всі наслідки атакина українську столицю, що сталася в ніч проти 26 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Вони загинули вдома: у Києві Росія вбила молоду дівчину та її маму

Які наслідки обстрілу Києва?