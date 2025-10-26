Росія вгатила по житлових будинках і вбила людей: які наслідки нічної атаки на Київ
Росія завдала ударів по Києву дронами-камікадзе. Удар знову прийшовся по цивільних, кияни просто перебували вдома, коли ворожа ціль зруйнувала їхню квартиру, а в когось – навіть забрала життя.
Про всі наслідки атакина українську столицю, що сталася в ніч проти 26 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Які наслідки обстрілу Києва?
За словами Володимира Зеленського, цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти. Кожен удар Росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян, Він додав, що лише за тиждень окупанти застосували проти України майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з перших хвилин після ударів рятувальники та поліцейські прибули на місця. Вдалося врятувати понад 10 людей. Працюють на місцях уражень понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд. Майже 150 жителів вже отримали необхідну психологічну допомогу. Як повідомив очільник МВА, усього чотири локації в Деснянському, Оболонському, Дарницькому районах зазнали руйнувань під час атаки "Шахедами". Всі вони – це житлова забудова. У ДЕснянському районі дрон влетів у дев'ятитиповерхівку, зруйновавши перекриття між поверхами. Тут загинули троє людей – мама з 19-річною донькою та ще одна особа. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів, На іншій локації в районі постраждала 16-типоверхівка. Дуже пошкоджені квартири, винесло вікна. Тут щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій – 4 роки. Пошкоджено також дитячий садок, де вибито оонад 70 вибитих вікон В Оболонському районі дрон також пошкодив багатоповерхівку. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих. За іншою адресою у Деснянському районі падіння уламків дрону на дах багатоповерхівки, повідомив глава Київської МВА Тимур Ткаченко. О 02:34 столична влада повідомила, що над містом летить декілька ворожих БпЛА. Перші наслідки атаки фіксувалися в Деснянському районі, де уламки впали на декілька поверхів житлового будинку.
