На Київщині – вибухи: у регіоні працює ППО

Росіяни посеред дня атакують Україну за допомогою ударних безпілотників. Під ворожим ударом опинилася Київська область, там працюють сили ППО.

Що відомо про ворожу атаку?

Повітряну тривогу для Бориспільського та Броварського районів Київської області оголосили орієнтовно о 15:18. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів з повітряного простору Чернігівської області.

Ударні безпілотники летіли у напрямку Яготина Київської області. Вже о 15:31 в ОВА повідомили про фіксацію повітряних цілей, і зазначили, що сили протиповітряної оборони працюють по дронах противника.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у повідомленні.

