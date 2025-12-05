Укр Рус
Новини України На Київщині – вибухи: у регіоні працює ППО
5 грудня, 15:33
2

На Київщині – вибухи: у регіоні працює ППО

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росія посеред дня атакувала Київську область ударними безпілотниками, у регіоні працюють сили ППО.
  • Повітряну тривогу оголосили у Бориспільському та Броварському районах, дрони рухалися з Чернігівської області.

Росіяни посеред дня атакують Україну за допомогою ударних безпілотників. Під ворожим ударом опинилася Київська область, там працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію.

Що відомо про ворожу атаку?

Повітряну тривогу для Бориспільського та Броварського районів Київської області оголосили орієнтовно о 15:18. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів з повітряного простору Чернігівської області. 

Ударні безпілотники летіли у напрямку Яготина Київської області. Вже о 15:31 в ОВА повідомили про фіксацію повітряних цілей, і зазначили, що сили протиповітряної оборони працюють по дронах противника. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, 
– ідеться у повідомленні.

Де було гучно раніше?

  • Уночі вибухи пролунали у Києві під час повітряної тривоги. Ворожі повітряні цілі летіли у напрямку столиці з північного сходу. Місцева влада про можливі наслідки ворожої атаки не повідомляла.

  • Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО було ліквідовано 80 цілей на Півночі, Півдні, Сході та у Центрі країни.