На Київщині – вибухи: у регіоні працює ППО
- Росія посеред дня атакувала Київську область ударними безпілотниками, у регіоні працюють сили ППО.
- Повітряну тривогу оголосили у Бориспільському та Броварському районах, дрони рухалися з Чернігівської області.
Росіяни посеред дня атакують Україну за допомогою ударних безпілотників. Під ворожим ударом опинилася Київська область, там працюють сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію.
Що відомо про ворожу атаку?
Повітряну тривогу для Бориспільського та Броварського районів Київської області оголосили орієнтовно о 15:18. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів з повітряного простору Чернігівської області.
Ударні безпілотники летіли у напрямку Яготина Київської області. Вже о 15:31 в ОВА повідомили про фіксацію повітряних цілей, і зазначили, що сили протиповітряної оборони працюють по дронах противника.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– ідеться у повідомленні.
Де було гучно раніше?
Уночі вибухи пролунали у Києві під час повітряної тривоги. Ворожі повітряні цілі летіли у напрямку столиці з північного сходу. Місцева влада про можливі наслідки ворожої атаки не повідомляла.
Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО було ліквідовано 80 цілей на Півночі, Півдні, Сході та у Центрі країни.