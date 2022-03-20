Класичний Китай, – дослідник пояснив позицію Сі Цзіньпіня і домовленості з Байденом

Спочатку Китай займав нейтральну позицію щодо війни в Україні. Однак зараз надсилає інший сигнал – намагається зняти тему агресії Росії з порядку денного саміту G10.

Це позиція, якої і дотримувалась країна раніше. Про це сказав в ефірі 24 каналу експерт із міжнародної політики Олександр Краєв.

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"Це класичний Китай. Це та зовнішня політика, яку ми і чекали від цієї країни", – наголосив Краєв.

Байден і Сі Цзіньпінь порозумілися

За його словами, цілком зрозуміло, про що розмовляли і торгувалися Джо Байден та Сі Цзіньпінь. Ймовірно, вони знайшли певні спільні точки дотику, які полягають насамперед у тому, що саме США і Китай повинні визначити порядок денний у світі.

Найімовірніше, Китай не допомагатиме відкрито Росії і не буде такої підтримки, на яку очікує Москва. Водночас Китай не може вийти, сказати про домовленості з США і підтвердити, що в Україні відбувається війна, а Росія – агресор. Олександр Краєв Експерт з міжнародної політики

США і Китай не афішують свою співпрацю

Експерт пояснив, що Китаю не можна показувати, що він хоч якимось чином співпрацює із США. Так само і Сполучені Штати Америки не можуть афішувати, що вони ідуть на поступки або на зустріч Китаю.

"Це класичний серединний шлях – ми не засуджуємо Росію, але й не починаємо її підтримувати. Ми домовляємось із США, але відкрито про це ніколи не скажемо. На мою думку, це просто продовження тієї лінії, яку зайняв Китай – "незалежну позицію щодо конфлікту в Україні", – додав Краєв.

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