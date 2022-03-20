Классический Китай, – исследователь объяснил позицию Си Цзиньпиня и договоренности с Байденом

Сначала Китай занимал нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Однако сейчас посылает другой сигнал – пытается снять тему агрессии России с повестки саммита G10.

Это позиция, которой и придерживалась страна раньше. Об этом сказал в эфире 24 канала эксперт по международной политике Александр Краев.

Обратите внимание Китай на правильной стороне истории относительно войны в Украине, – глава МИД

"Это классический Китай. Это та внешняя политика, которую мы и ждали от этой страны", – подчеркнул Краев.

Байден и Си Цзиньпинь нашли общий язык.

По его словам, вполне понятно, о чем говорили и торговались Джо Байден и Си Цзиньпинь. Вероятно, они нашли определенные общие точки соприкосновения, которые заключаются прежде всего в том, что именно США и Китай должны определить повестку дня в мире.

Скорее всего, Китай не будет помогать открыто России и не будет такой поддержки, которую ожидает Москва. В то же время, Китай не может выйти, сказать о договоренностях с США и подтвердить, что в Украине происходит война, а Россия – агрессор. Александр Краев Эксперт по международной политике

США и Китай не афишируют свое сотрудничество

Эксперт объяснил, что Китаю нельзя показывать, что он каким-либо образом сотрудничает с США. Так же и Соединенные Штаты Америки не могут афишировать, что они идут на уступки или навстречу Китаю.

"Это классический срединный путь – мы не осуждаем Россию, но и не начинаем ее поддерживать. Мы договариваемся с США, но открыто об этом никогда не скажем. По моему мнению, это просто продолжение той линии, которую занял Китай – "независимая позиция относительно конфликта в Украине", – добавил Краев.

Эксперт объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине: смотрите видео