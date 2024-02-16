Російська РЕБ одна з найсильніших у світі: військовий назвав слабку позицію ворога
Кількісно російську радіоелектронну боротьбу можна назвати однією з найсильніших у світі. Втім цього не достатньо для того, щоб здобути перемогу.
Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов, зауваживши, що сильний РЕБ – той, що переважає не лише масовістю, а найголовніше технологічністю.
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Треба швидко нарощувати постачання
На щастя, у світі є країни, наприклад, Ізраїль чи США, які мають значно вищі технології щодо РЕБ, ніж Росія. Звісно, ворог має кількісну перевагу систем радіоелектронної боротьби. Однак зараз війна перемістилася у сферу безпілотників й для цього вкрай необхідні окопні РЕБ у великій кількості.
Це формат маленької антидронової зброї або маленьких куполів, які захищають підрозділи й техніку від ударних FPV-дронів. Якраз цього малого РЕБ немає ні в нас, ні у ворога, тому тут можна сказати, що ми в однакових умовах,
– мовив Безкрестнов.
Нині Україна намагається якомога швидше наростити постачання РЕБ на фронти, щоб захистити наших військових. Цим вже займається Міноборони та Мінцифри. Насамперед наша держава зробила важливий крок – спростила постачання засобів РЕБ.
Світ виявився неготовий
Як зазначив експерт із радіотехнологій, допомогти розв'язати цю проблему не можуть навіть партнери, адже жодна країна у світі не була готова, що війна сягне такого рівня.
Протягом двох років глобально змінилося розуміння проведення бойових дій. Наші партнери не були готові, що РЕБ знадобиться у кожному окопі. Кількість такого озброєння має бути значною і наші натівські партнери не мають її стільки в необхідній кількості,
– додав військовослужбовець ЗСУ.
Україна прославилася розробкою та ефективним застосуванням морських дронів. Для того, щоб операції надводних безпілотників й надалі були успішними, фахівці постійно удосконалюють засоби ураження. Зокрема, вже з'явилася 5 версія безпілотника Magura.
"Морально для росіян це дуже болісно й вони шукають можливості, аби завадити українським військовими керувати цими дронами. Ворог намагається заважати супутниковій навігації у районах розташування Чорноморського флоту й приглушувати каналу управління, але у нас там теж є лайфхаки, завдяки яким ми продовжуємо це робити", – додав Безкрестнов.
Розвиток РЕБ в Україні
- Україна посилює власне виробництво систем радіоелектронної боротьби. Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, наша держава вже працює над тим, щоб перевести виробництво засобів РЕБ на ринкові рейки.
- Водночас президент Зеленський пообіцяв, що держава сприятиме тим, хто вироблятиме ефективні РЕБ.
- До слова, системи РЕБ вже ефективно працюють в Україні та ліквідовують російські дрони та ракети.