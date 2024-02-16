Російська РЕБ одна з найсильніших у світі: військовий назвав слабку позицію ворога

Кількісно російську радіоелектронну боротьбу можна назвати однією з найсильніших у світі. Втім цього не достатньо для того, щоб здобути перемогу.

Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов, зауваживши, що сильний РЕБ – той, що переважає не лише масовістю, а найголовніше технологічністю.

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Треба швидко нарощувати постачання

На щастя, у світі є країни, наприклад, Ізраїль чи США, які мають значно вищі технології щодо РЕБ, ніж Росія. Звісно, ворог має кількісну перевагу систем радіоелектронної боротьби. Однак зараз війна перемістилася у сферу безпілотників й для цього вкрай необхідні окопні РЕБ у великій кількості.

Це формат маленької антидронової зброї або маленьких куполів, які захищають підрозділи й техніку від ударних FPV-дронів. Якраз цього малого РЕБ немає ні в нас, ні у ворога, тому тут можна сказати, що ми в однакових умовах,

– мовив Безкрестнов.

Нині Україна намагається якомога швидше наростити постачання РЕБ на фронти, щоб захистити наших військових. Цим вже займається Міноборони та Мінцифри. Насамперед наша держава зробила важливий крок – спростила постачання засобів РЕБ.

Світ виявився неготовий

Як зазначив експерт із радіотехнологій, допомогти розв'язати цю проблему не можуть навіть партнери, адже жодна країна у світі не була готова, що війна сягне такого рівня.

Протягом двох років глобально змінилося розуміння проведення бойових дій. Наші партнери не були готові, що РЕБ знадобиться у кожному окопі. Кількість такого озброєння має бути значною і наші натівські партнери не мають її стільки в необхідній кількості,

– додав військовослужбовець ЗСУ.

Україна прославилася розробкою та ефективним застосуванням морських дронів. Для того, щоб операції надводних безпілотників й надалі були успішними, фахівці постійно удосконалюють засоби ураження. Зокрема, вже з'явилася 5 версія безпілотника Magura.

"Морально для росіян це дуже болісно й вони шукають можливості, аби завадити українським військовими керувати цими дронами. Ворог намагається заважати супутниковій навігації у районах розташування Чорноморського флоту й приглушувати каналу управління, але у нас там теж є лайфхаки, завдяки яким ми продовжуємо це робити", – додав Безкрестнов.

Розвиток РЕБ в Україні