КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети

Північна Корея заявила, що успішно провела останній випробувальний запуск нової гіперзвукової ракети. Це сталося 11 січня.

Випробування гіперзвукової ракети відвідав Кім Чен Ин. Державні ЗМІ опублікували його фото зі запуску на перших сторінках.

Раніше КНДР випробувала надзвукову ракету

У КНДР кажуть про завершення випробування гіперзвукової ракети

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Північна Корея випустила у Східне море щось схоже на балістичну ракету, яка пролетіла понад 700 кілометрів на максимальній висоті 60 кілометрів і з максимальною швидкістю 10 Махів, що в 10 разів перевищує швидкість звуку.

Випробувальний вогонь мав на меті остаточно перевірити загальні технічні характеристики розробленої системи гіперзвукової зброї,

– повідомило агентство Північної Кореї KCNA.

У КНДР зазначили, що ракета пролетіла 1 000 кілометрів і точно влучила в ціль.

Попереднє випробування провели кілька днів тому

Це вже друге випробування гіперзвукової ракети за менш ніж тиждень. Воно підтвердило новорічну обіцянку Кім Чен Ина підтримувати армію передовими технологіями у час, коли перемовини з Південною Кореєю та США зайшли у глухий кут.

Аналітики зазначають, що знімки, опубліковані державними ЗМІ, показують той самий тип ракети та боєголовки, які були вперше випробувані 5 січня.

Після випробувань Кім Чен Ин закликав військових вчених "ще більше прискорити зусилля, аби нарощувати стратегічну військову силу країни як за якістю, так і за кількістю".

Гіперзвукові технології: що відомо

Китай, США, Росія і ще щонайменше 5 інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Як і балістичні ракети, вони здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що у понад п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Гіперзвукові ракети маневрові, що ускладнює відстеження та захист від них.

Наразі здатність відстежувати й знищувати їх залишається під питанням.

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