КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Северная Корея заявила, что успешно провела последний испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты. Это произошло 11 января.

Испытания гиперзвуковой ракеты посетил Ким Чен Ын. Государственные СМИ опубликовали его фото с запуска на первых страницах.

Ранее КНДР испытала сверхзвуковую ракету

В КНДР говорят о завершении испытания гиперзвуковой ракеты

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что Северная Корея выпустила в Восточное море что-то похожее на баллистическую ракету, которая пролетела более 700 километров на максимальной высоте 60 километров и с максимальной скоростью 10 Махов, что в 10 раз превышает скорость звука.

Испытательный огонь имел целью окончательно проверить общие технические характеристики разработанной системы гиперзвукового оружия,

– сообщило агентство Северной Кореи KCNA.

В КНДР отметили, что ракета пролетела 1 000 километров и точно попала в цель.

Предварительное испытание провели несколько дней назад

Это уже второе испытание гиперзвуковой ракеты за менее чем неделю. Оно подтвердило новогоднее обещание Ким Чен Ына поддерживать армию передовыми технологиями в то время, когда переговоры с Южной Кореей и США зашли в тупик.

Аналитики отмечают, что снимки, опубликованные государственными СМИ, показывают тот же тип ракеты и боеголовки, которые были впервые испытаны 5 января.

После испытаний Ким Чен Ын призвал военных ученых "еще больше ускорить усилия, чтобы наращивать стратегическую военную силу страны как по качеству, так и по количеству".

Гиперзвуковые технологии: что известно

Китай, США, Россия и еще по меньшей мере 5 других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Как и баллистические ракеты, они способны доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью, в более чем пять раз превышающую скорость звука.

Гиперзвуковые ракеты маневровые, что затрудняет отслеживание и защиту от них.

Сейчас способность отслеживать и уничтожать их остается под вопросом.

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