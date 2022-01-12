Випробування гіперзвукової ракети відвідав Кім Чен Ин. Державні ЗМІ опублікували його фото зі запуску на перших сторінках.

Раніше КНДР випробувала надзвукову ракету

У КНДР кажуть про завершення випробування гіперзвукової ракети

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Північна Корея випустила у Східне море щось схоже на балістичну ракету, яка пролетіла понад 700 кілометрів на максимальній висоті 60 кілометрів і з максимальною швидкістю 10 Махів, що в 10 разів перевищує швидкість звуку.

Випробувальний вогонь мав на меті остаточно перевірити загальні технічні характеристики розробленої системи гіперзвукової зброї,

– повідомило агентство Північної Кореї KCNA.

У КНДР зазначили, що ракета пролетіла 1 000 кілометрів і точно влучила в ціль.

Попереднє випробування провели кілька днів тому

Це вже друге випробування гіперзвукової ракети за менш ніж тиждень. Воно підтвердило новорічну обіцянку Кім Чен Ина підтримувати армію передовими технологіями у час, коли перемовини з Південною Кореєю та США зайшли у глухий кут.

Аналітики зазначають, що знімки, опубліковані державними ЗМІ, показують той самий тип ракети та боєголовки, які були вперше випробувані 5 січня.

Після випробувань Кім Чен Ин закликав військових вчених "ще більше прискорити зусилля, аби нарощувати стратегічну військову силу країни як за якістю, так і за кількістю".

Зверніть увагу! Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні 2021 року. Тоді вчені національної оборони підтвердили навігаційний контроль і стабільність ракети".

Гіперзвукові технології: що відомо

Китай, США, Росія і ще щонайменше 5 інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Як і балістичні ракети, вони здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що у понад п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Гіперзвукові ракети маневрові, що ускладнює відстеження та захист від них.

Наразі здатність відстежувати й знищувати їх залишається під питанням.

Зверніть увагу – українці тренуються разом із країнами НАТО: дивіться відео