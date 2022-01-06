Дальність польоту ракети оцінили в 700 кілометрів. Північна Корея заявила, що снаряд "точно влучив у ціль".

До речі КНДР запустила невідомий снаряд у бік моря: Японія та США вже відреагували

Він пролетів вгору на 120 кілометрів. До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин на запуску не був присутній.

Що цьому передувало

КНДР випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод 5 січня. У Міноборони Японії заявили, що, вочевидь, це була балістична ракета.

У ВС США теж відреагували. Зазначили, що запуск ракети не становить загрози для Штатів або їхніх союзників.

Попередні запуски ракет Північної Кореї