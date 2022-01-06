Дальность полета ракеты оценили в 700 километров. Северная Корея заявила, что снаряд "точно попал в цель".
Кстати КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря: Япония и США уже отреагировали
Он пролетел вверх на 120 километров. К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын на запуске не присутствовал.
Что этому предшествовало
КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону своих восточных вод 5 января. В Минобороны Японии заявили, что, очевидно, это была баллистическая ракета.
В ВС США тоже отреагировали. Отметили, что запуск ракеты не представляет угрозы для Штатов или их союзников.
Предыдущие запуски ракет Северной Кореи
- В октябре КНДР тоже осуществила запуск ракет. Тогда страна запустила 2 ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал такие действия как крайне досадные. Информацию о ракетных испытаниях подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
- В сентябре 2021 года КНДР также запустила баллистическую ракету в Японское море. Тогда Япония заявила, что действия КНДР являются угрозой для мира.