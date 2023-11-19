Мобілізація в Україні: кому з військовозобов'язаних вручать повістку вже у грудні

Президент Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб, а саме до 14 лютого 2024 року. Це означає, що чоловіків від 18 до 60 років можуть призвати до війська.

Кого саме з військовозобов'язаних мобілізують у наступному місяці, читайте далі.

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Кого запросять до військкоматів у грудні

У першу чергу мобілізації підлягають чоловіки від 27 до 60 років із військовим досвідом чи без, які ВЛК визнані придатними або обмежено придатними до військової служби.

Також запрошення до ТЦК може прийти придатним та обмежено придатним чоловікам від 18 до 27 років, які перебувають у запасі чи резерві після строкової служби, навчання у виші або військовій кафедрі.

Повістки також передусім надійдуть військовозобов'язаним від 18 до 60 років, які служать за контрактом. Мобілізувати до війська можуть й чоловіків до 60 років, яких знято з військового обліку, а також військовозобов'язаних, яких знято з обліку та які не мають права на відстрочку і не скоювали тяжких злочинів.

Мобілізація в Україні: останні новини

У ТЦК спростували міф, який часто поширюють мережі, що, мовляв, повістка "виписана на коліні" не дійсна. Речник Полтавського військкомату майор Роман Істомін заявив, що насправді немає значення, де і яким чином виписана повістка. Головне, щоб містила основні відомості, підпис начальника військкомату і печатку.

Також у ТЦК пояснили, чи мають при врученні повістки військовозобов'язному бути присутні свідки. Найпоширеніший фейк – це потреба засвідчення факту одержання особою повістки двома очевидцями. Втім, у законі це жодним чином не прописано, запевняє Істомін.

В Україні на законодавчому рівні регулюється право виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану. Можливість виїхати з країни поширюється, зокрема, й на батьків-одинаків за умови, що вони мають при собі певні документи.

Чоловіків від 18 до 27 років не можуть примусово мобілізувати, якщо вони не пройшли термінову службу.