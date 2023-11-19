Мобилизация в Украине: кому из военнообязанных вручат повестку уже в декабре

Президент Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток, а именно до 14 февраля 2024 года. Это означает, что мужчин от 18 до 60 лет могут призвать в армию.

Кого именно из военнообязанных мобилизуют в следующем месяце, читайте дальше.

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Кого пригласят в военкоматы в декабре

В первую очередь мобилизации подлежат мужчины от 27 до 60 лет с военным опытом или без, которые ВВК признаны годными или ограниченно годными к военной службе.

Также приглашение в ТЦК может прийти годным и ограниченно годным мужчинам от 18 до 27 лет, которые находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре.

Повестки также, прежде всего, поступят военнообязанным от 18 до 60 лет, которые служат по контракту. Мобилизовать в армию могут и мужчины до 60 лет, снятых с воинского учета, а также военнообязанных, снятых с учета, не имеющих права на отсрочку и не совершавших тяжких преступлений.

Мобилизация в Украине: последние новости

В ТЦК опровергли миф, который часто распространяют сети, мол, повестка "выписанная на колене" не действительна. Спикер Полтавского военкомата майор Роман Истомин заявил, что на самом деле неважно, где и каким образом выписана повестка. Главное, чтобы она содержала основные сведения, подпись начальника военкомата и печать.

Также в ТЦК объяснили, должны ли при вручении повестки военнообязательному присутствовать свидетели. Самый распространенный фейк – это необходимость засвидетельствовать факт получения личностью повестки двумя очевидцами. Впрочем, в законе это никак не прописано, уверяет Истомин.

В Украине на законодательном уровне регулируется право выезда мужчин за границу во время военного положения. Возможность уехать из страны распространяется, в частности, и на отцов-одиночек при условии, что у них есть определенные документы.

Мужчин от 18 до 27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не прошли срочную службу.