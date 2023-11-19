Кого именно из военнообязанных мобилизуют в следующем месяце, читайте дальше.

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Кого пригласят в военкоматы в декабре

В первую очередь мобилизации подлежат мужчины от 27 до 60 лет с военным опытом или без, которые ВВК признаны годными или ограниченно годными к военной службе.

Также приглашение в ТЦК может прийти годным и ограниченно годным мужчинам от 18 до 27 лет, которые находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре.

Повестки также, прежде всего, поступят военнообязанным от 18 до 60 лет, которые служат по контракту. Мобилизовать в армию могут и мужчины до 60 лет, снятых с воинского учета, а также военнообязанных, снятых с учета, не имеющих права на отсрочку и не совершавших тяжких преступлений.

Обратите внимание! Мужчин от 18 до 27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не прошли срочную службу.

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