Спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин рассказал, нужны ли два свидетеля, которые должны зафиксировать вручение повестки военнообязанному. По его словам, об этом не говорится ни в одном документе.

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Нужна только подпись

Истомин сказал, что он хотел бы увидеть "хоть ссылку на норму закона или постановление Кабинета министров Украины о свидетелях при вручении повесток".

Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП и обеспечить своевременное прибытие по этому вызову обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности за распоряжением ТЦК и СП,

– объяснил он.

Истомин подчеркнул, что гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. В то же время о свидетелях или видеофиксации в документах не говорится.

Кто должен явиться в военкомате даже без повестки