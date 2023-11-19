Кого саме з військовозобов'язаних мобілізують у наступному місяці, читайте далі.

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Кого запросять до військкоматів у грудні

У першу чергу мобілізації підлягають чоловіки від 27 до 60 років із військовим досвідом чи без, які ВЛК визнані придатними або обмежено придатними до військової служби.

Також запрошення до ТЦК може прийти придатним та обмежено придатним чоловікам від 18 до 27 років, які перебувають у запасі чи резерві після строкової служби, навчання у виші або військовій кафедрі.

Повістки також передусім надійдуть військовозобов'язаним від 18 до 60 років, які служать за контрактом. Мобілізувати до війська можуть й чоловіків до 60 років, яких знято з військового обліку, а також військовозобов'язаних, яких знято з обліку та які не мають права на відстрочку і не скоювали тяжких злочинів.

Зверніть увагу! Чоловіків від 18 до 27 років не можуть примусово мобілізувати, якщо вони не пройшли термінову службу.

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