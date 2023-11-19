Військовозобов'язаний повинен стати на облік у новому місці. Військовий юрист Олег Леонтьєв розповів, що повістку може видати військовозобов'язаному будь-який військкомат, не зважаючи на місце проживання. Постанову про це Кабмін ухвалив минулого року.

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Що відомо про вручення повістки в чужому місті

Військовий юрист заявив, що вручення повістки в іншому місті – це дикість, проте він не раз зустрічав подібні випадки. Так, у Червонограді Львівської області затримали та відправили в ТЦК чоловіка, який стояв на обліку в Радехові.

Ба більше, військовозобов'язаний вже пройшов комісію у своєму військкоматі, мав з'явитися у 20-х числах і знав, до якої військової частини його направлять. Місцеві працівники ТЦК та СП заявили, що їх це не хвилює. Питання з'ясувалось тільки після дзвінка чоловіка у свій Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Саме тому Олег Леонтьєв радить чоловікам:

мати з собою військово-облікові документи (зокрема ті, які дають право на відстрочку). Це може допомогти уникнути конфліктів з працівниками ТЦК та СП;

знати контактний телефон районного ТЦК і СП, де стоять на обліку і куди можна зателефонувати за потреби, якщо затримують в іншому регіоні.

Якщо військовозобов'язаний пройшов ВЛК раніше, він може не погоджуватися робити це повторно. Будь-які маніпуляції зі здоров'ям людини можуть відбуватися тільки за письмовою згодою, якщо це відбувається з ініціативи третьої сторони. Немає згоди – немає ВЛК,

– заявив юрист.

Людину не можуть змусити пройти комісію

Адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов сказав, що за наявності військово-облікових документів зі співробітниками ТЦК і СП найчастіше можна домовитися.

У багатьох ТЦК така політика: якщо людина є ухилянтом, її не випускатимуть із військкомату, поки вона не погодиться пройти ВЛК. За законом так діяти не можна. Силою змусити пройти комісію – теж не можна,

– заявив адвокат.

За його словами, якщо людина відмовляється проходити комісію, то співробітники військкомату можуть спробувати притягнути її до кримінальної відповідальності за порушення правил військового обліку. Та це можливо, якщо військовозобов'язаний неодноразово ігнорував направлення військкомів, а співробітники ТЦК і СП попереджали його про порушення.

"Якщо людину кілька разів попередили, умисна відмова від ВЛК вважається порушенням правил військового обліку. Максимально за це загрожує штраф. На практиці представники ТЦК так не діють, бо їхнє головне завдання – вручити бойову повістку. Для них ідеальний сценарій – якщо військовозобов'язаний одразу пройшов ВЛК і отримав бойову повістку. Була б їхня воля – вони за дві години б усе робили", – зазначив Микола Максимов.

Адвокат пояснив, що у випадку незаконного затримання військовозобов'язаного, він має право:

зв'язатися з рідними;

звернутися за безоплатною правовою допомогою з проханням надати адвоката коштом держави.

Далі вже адвокат повинен:

викликати слідчо-оперативну групу;

повідомити, що військовозобов'язаного утримують у ТЦК і СП;

звернутися до суду на території, де розташований військкомат.

Навіть посеред ночі можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. І далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою,

– пояснив фахівець.

За його словами, часто на практиці в невеликих райцентрах у суді немає нічної охорони, черговий слідчий суддя – за сотні кілометрів, у військовозобов'язаного працівник ТЦК та СП забирають особисті речі, включно з телефоном.

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Військовий юрист Олег Леонтьєв також пояснив, що поліція не завжди погоджується реєструвати подібні випадки. Детальніше про те, що може чекати на ухилянта – читайте тут.