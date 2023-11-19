Военнообязанный должен стать на учет в новом месте. Военный юрист Олег Леонтьев рассказал, что повестку может выдать военнообязанному любой военкомат, несмотря на место жительства. Постановление об этом Кабмин принял в прошлом году.

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Что известно о вручении повестки в чужом городе

Военный юрист заявил, что вручение повестки в другом городе – это дикость, однако он не раз встречал подобные случаи. Так, в Червонограде Львовской области задержали и отправили в ТЦК мужчину, стоящего на учете в Радехове.

Более того, военнообязанный уже прошел комиссию в своем военкомате, должен был явиться в 20-х числах и знал, в какую воинскую часть его направят. Местные работники ТЦК и СП заявили, что это их не волнует. Вопрос выяснился только после звонка мужчины в свой Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Именно поэтому Олег Леонтьев советует мужчинам:

иметь с собой военно-учетные документы (в том числе дающие право на отсрочку). Это поможет избежать конфликтов с работниками ТЦК и СП;

знать контактный телефон районного ТЦК и СП, где состоят на учете и куда можно позвонить по телефону при необходимости, если задерживают в другом регионе.

Если военнообязанный прошел ВЛК раньше, он может не соглашаться делать это повторно. Любые манипуляции со здоровьем человека могут происходить только по письменному согласию, если это происходит по инициативе третьей стороны. Нет согласия – нет ВЛК,

– заявил юрист.

Человека не могут заставить пройти комиссию

Адвокат юридической компании RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов сказал, что при наличии военно-учетных документов с сотрудниками ТЦК и СП чаще всего можно договориться.

У многих ТЦК такая политика: если человек уклоняется, его не будут выпускать из военкомата, пока он не согласится пройти ВЛК. По закону так поступать нельзя. Силой заставить пройти комиссию – тоже нельзя,

– заявил адвокат.

По его словам, если человек отказывается проходить комиссию, то сотрудники военкомата могут попытаться привлечь его к уголовной ответственности за нарушение правил военного учета. Но это возможно, если военнообязанный неоднократно игнорировал направление военных, а сотрудники ТЦК и СП предупреждали его о нарушении.

Если человека несколько раз предупредили, умышленный отказ от ВЛК считается нарушением правил военного учета. Максимально за это грозит штраф. На практике представители ТЦК так не действуют, потому что их главная задача – вручить боевую повестку. Для них идеальный сценарий – если военнообязанный сразу прошел ВЛК и получил боевую повестку. Была бы их воля – они бы за два часа все делали", – отметил Николай Максимов.

Адвокат пояснил, что в случае незаконного задержания военнообязанного он имеет право:

связаться с родными;

обратиться за безвозмездной правовой помощью с просьбой предоставить адвоката на средства государства.

Дальше уже адвокат должен:

вызвать следственно-оперативную группу;

сообщить, что военнообязанного содержат в ТЦК и СП;

обратиться в суд на территории, где расположен военкомат.

Даже ночью можно вызвать охрану, которая дежурит круглосуточно и попросить связать с начальником канцелярии. Тот должен вызвать очередного следователя судью. И далее адвокат должен подать жалобу о незаконном содержании человека под стражей,

– объяснил специалист.

По его словам, часто на практике в небольших райцентрах в суде нет ночной охраны, очередной следственный судья – за сотни километров, у военнообязанного работник ТЦК и СП забирают личные вещи, включая телефон.

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Военный юрист Олег Леонтьев также объяснил, что полиция не всегда соглашается регистрировать подобные случаи. Детальнее о том, что может ждать ухилянта – читайте здесь.