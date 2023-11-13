Об этом инциденте рассказал журналист Виталий Павловский. По его словам, водителя забрали ночью ориентировочно в 1:30 вместе с другими мужчинами, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Журналист рассказал, что винницкие дети поехали на Всеукраинские соревнования по теквондо в Ужгород.

Водитель Ikarus, перевозящий детей из Винницы на Ужгород, из гостиницы на спорткомплекс и снова в гостиницу, заночевал в хостеле "Монада", где его в 01:30 ночи вместе с другими мужчинами закрутили военные вместе с полицией! Объяснение, что он единственный водитель с группой спортсменов сборной Украины, им не довод! Всех на ночную комиссию, в военкомат!

– заявил журналист.

По его словам, у мужчины забрали телефоны, он не мог сообщить родным и тренерам, где он находится.

"Спортсмены нанимают такси и по месту пробуют выходить из положения, потому что соревнования никто не отменял… По окончании комиссии, водителя Михаила думаете отпускают? Нет, ему вручают хороший военный билет и отправляют прямо сейчас на Чернигов… Сами знаете почему...", – написал Виталий Павловский.

В Закарпатском ТЦК отреагировали на инцидент

В Закарпатскому ТЦК и СП заявили, что они вместе с полицией проверяли соблюдение правил военного учета и выявляли уклоняющихся.

...Представителями общих групп был обнаружен гражданин, не предоставивший информации о пребывании на военном учете. Представители Нацполиции доставили его в Ужгородский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. При уточнении выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации (предусмотренные 23 статьей закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации) нет, и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных Силах Украины,

– заявили в военкомате.

Там также заверили, что в своей работе территориальные центры комплектования и социальной поддержки руководствуются исключительно действующим законодательством.

Кто перевезет детей обратно в Винницу

Виталий Павловский написал, что глава Винницкой ОВА Сергей Борзов взял под контроль ситуацию. Чиновник обещал держать под контролем все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов.

Журналист рассказывал, что перевозчик подготовил другого водителя, чтобы вернуть детей тем же автобусом, что запаркован возле гостиницы. Наконец ключи от автобуса в военкомате забрала переселенка из Мариуполя, живущая в Ужгороде.