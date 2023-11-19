Также он рассказал, что будет в случае игнорирования такого приглашения в ТЦК. Адвокат подчеркнул, что прежде всего трудно доказать, что человек получил повестку

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Квитанция с повесткой

Адвокат Андрей Межирицкий, который, в частности, специализируется на теме мобилизации, рассказал, что такой способ оповещения вполне законен. Повестку вручить может и работник ЖЭКа по указанию местного ТЦК.

Соответственно, вероятнее всего, ТЦК попросил у ЖЭКа информацию о военнообязанных, проживающих на той территории, которую обслуживает определенный ЖЭК. После этого были сформированы повестки на этих лиц, их передали ЖЭКу с требованием вручить,

– рассказал адвокат.

Как объясняет Межирицкий, работники понимают, что к ним могут применить ситу в случае личного вручения. Поэтому они выполняют доверенность ТЦК необычным способом – прикрепляют повестку к квитанции.

Однако в законе соответствующая опция не прописана. Доказать, что вручение повестки должным образом возможно только в том случае, если там стоит подпись личности. Кроме того, неизвестно, кто мог оплатить коммунальные услуги.

Повестка "на колене"

В Полтавском ТЦК подчеркнули, что совсем не важно, где и каким образом выписана повестка Главное, чтобы содержала основные сведения, подпись начальника ТЦК и печать.

В законе не регламентировано четкое место, где должна быть оформлена повестка. Она может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, и на блокпосту, и где угодно в населенном пункте. Выдать ее могут не только работники ТЦК, но и исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению.

Если повестка оформлена правильно, то обжаловать ее нет смысла.