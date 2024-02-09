Кого не призвуть за новим законопроєктом про мобілізацію

Оновлений законопроєкт щодо мобілізації розширює перелік громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

24 Канал розповідає, хто не підлягає призову згідно з проєктом закону № 10449, який уже опубліковано на сайті Верховної Ради України.

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Згідно з документом, призову не підлягають військовозобов'язані керівники міністерств та їхні заступники, керівники держорганів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; а також судді, судді Конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарні інспектори ВРП.

Додатково від призову відтепер звільнені працівники Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ, а також установ експертної служби МВС.

Щодо осіб, які здобувають освіту, то на військову службу не призиватимуть здобувачів фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

"Це не поширюється на аспірантів, які здобувають рівень освіти коштом фізосіб або юросіб на умовах контракту, а також на докторантів та осіб, зарахованих на навчання в інтернатуру", – випливає із законопроєкту.

Також важливо зазначити, що упродовж 2 років призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та звільнені зі служби в запас у зв'язку із закінченням строку військової служби. Водночас ці особи можуть бути призвані на військову службу добровільно.

Мобілізація жінок і опікунів

Проєкт закону передбачає, що мобілізація також не поширюється на жінок і чоловіків, у яких на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Від мобілізації також звільняються жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або оголошений померлим.

Крім того, мобілізації не підлягають усиновителі, які утримують дітей, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування; опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

Зауважте! Оновлений варіант документа також пропонує, що особи з інвалідністю в особливий період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Примітно також і те, що в документі немає змін щодо мобілізації народних депутатів Верховної Ради.

Законопроєкт прийняли у першому читанні