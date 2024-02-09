Кого не призовут по новому законопроекту о мобилизации

Обновленный законопроект о мобилизации расширяет перечень граждан, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

24 Канал рассказывает, кто не подлежит призыву согласно проекту закона № 10449, который уже опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

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Согласно документу, призыву не подлежат военнообязанные руководители министерств и их заместители, руководители госорганов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, а также судьи, судьи Конституционного суда, члены Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей, дисциплинарные инспекторы ВСП.

Дополнительно от призыва отныне освобождены работники Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел, а также учреждений экспертной службы МВД.

Относительно лиц, которые получают образование, то на военную службу не будут призывать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам обучения и получают уровень образования, что выше ранее полученного.

"Это не распространяется на аспирантов, которые получают уровень образования за счет физлиц или юрлиц на условиях контракта, а также на докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру", – следует из законопроекта.

Также важно отметить, что в течение 2 лет призыву на военную службу не подлежат военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и уволены со службы в запас в связи с окончанием срока военной службы. В то же время эти лица могут быть призваны на военную службу добровольно.

Мобилизация женщин и опекунов

Проект закона предусматривает, что мобилизация также не распространяется на женщин и мужчин, у которых на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

От мобилизации также освобождаются женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или объявлен умершим.

Кроме того, мобилизации не подлежат усыновители, которые содержат детей, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки; опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели.

Обратите внимание! Обновленный вариант документа также предлагает, что лица с инвалидностью в особый период могут быть приняты на военную службу по контракту.

Примечательно также и то, что в документе нет изменений по мобилизации народных депутатов Верховной Рады.

Законопроект приняли в первом чтении