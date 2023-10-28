"Я псих, не чіпайте мене": навіщо Путін провів ядерні випробування

Світу ще не раз доведеться пройти через ядерний шантаж Росії, одним з елементів якого будуть ядерні підготовки. Адже ніякого іншого інструменту залякування світу в російського президента Владіміра Путіна просто не існує.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зазначимо, що нещодавно в Росії провели тренування із завданням масованого ядерного удару буцімто "у відповідь".

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"Це елементи шантажу всього світу. Погроза глобальною ядерною війною. Мовляв, я (Владімір Путін - 24 Канал) псих, не чіпайте мене. Ось це божевілля постійно демонструють Путін і його воєнні злочинці. Рівень деградації та божевілля збільшується. Втім, росіяни не самогубці", – мовив Гудков.

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Як далеко може зайти ядерний шантаж Росії

Майбутнє точно не може знати ніхто, тому припустити можна будь-що, крім того, що Путін та решта воєнних злочинців добровільно погодиться лягти в могилу. Вони не хочуть глобальної катастрофи й не хочуть померти, тож балансуватимуть на межі злочину.

Росіяни роблять послідовний ядерний шантаж. Спочатку тактичну ядерну зброю перетягнули в Білорусь, потім сказали, що не дотримуватимуться ядерних угод, а тоді заявили про вихід з ключового договору щодо обмеження ядерних випробувань.

Цьому договору передувало те, що божевільні люди зірвали на новій землі 58-мегатонну ядерну бомбу. Сейсмічна хвиля тричі обійшла планету. Це була жахлива катастрофа, зокрема екологічна, й після цього людство прийняло рішення зупинити це божевілля – знищення власної планети,

– зазначив російський опозиційний політик.

Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою був підписаний 5 серпня 1963 року в Москві. У 1996 році його розширили до безумовних рамок Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який, однак, не підписали або не ратифікували деякі ядерні держави та інші країни.



Головна мета договору – це запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою.



ДВЗЯВ підписали 187 країн і ратифікували 178. Сполучені Штати підписали, але не ратифікували договір. При цьому вони дотримуються мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї з 1992 року.

На думку Гудкова, Путін не застосує ядерну зброю, але буде лякати світ усіма можливими методами. Наприклад, виходом з договору чи ядерними тренуваннями.

"Звісно, це ядерний шантаж. Вони зійшли з розуму", – додав російський опозиційний політик.

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