Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував 24 Каналу репетицію ядерного удару Росії. За його словами, риторика спрямована на внутрішнього користувача та Захід.

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Навіщо Росія продовжує ядерний шантаж

"Нам особливо ніяк не потрібно це сприймати. Це вистава не для українців. Цілком очевидно, що нічого нового не сказано, не продемонстровано та не зроблено", – пояснив представник ГУР МО.

За словами Юсова, подібне видовище спрямоване на прокачування внутрішнього споживача російською пропагандою, аби показати "вождь все тримає під контролем й особисто натискає на кнопочки, Шойгу та вся команда присутні".

Також, як зауважив Андрій Юсов, вистава скерована на Захід з елементами ядерного шантажу. Однак це не підвищення ставок, адже нічого нового не відбулося.

Але для тих, хто грає у світі риторику "не треба загострювати ситуацію", риторику "умиротворення агресора" – це така ілюстрація "ось, що ми маємо на увазі". Глобально, нічого нового не відбулося. Ядерний шантаж – це вже не той козир, який допомагає Путіну. Однак спроби будуть і в майбутньому,

– пояснив Юсов.

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Росія – загниваюча імперія з ядерною зброєю

Як пояснив Юсов, у Кремлі залишається обмежений вибір інструментів, як показувати свою суб'єктність та вплив на міжнародній арені після стратегічної поразки й не просто помилково злочинного рішення про повномасштабний напад на Україну.

Ні для кого не секрет, що Росія сьогодні не є наддержавою, не є світовою державою, не є державою першого порядку. Це у багатьох сенсах сировинний придаток, застаріла імперія,

– наголосив представник ГУР МО.

Юсов пояснив, що мала на меті ядерна вистава Росії: дивіться відео

На думку Юсова, Росія – це країна та режим "вигнанець", керівництво якого формальні воєнні злочинці. Крім того, Росія – це загниваюча імперія, але із ядерною зброєю. Тому росіяни так активно використовують цей один із небагатьох аргументів, який залишається наочною демонстрацією колишньої величі Росії.

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