Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що за Путіним носять різні валізки, зокрема не тільки ядерні. При цьому Юсов зазначив, що валізки, які носять за Путіним, навряд чи демонструють сміливість президента Росії.

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Вплив ядерних погроз Путіна набагато менший, ніж він розраховує

Представник розвідки вважає, що в українців немає додаткових підстав переживати, що Росія застосує ядерну зброю. Юсов пояснив, що Росія вже застосувала проти України всю номенклатуру озброєння.

В України в цьому контексті немає підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист Росія та її нацистський уряд могли використати, вже використана,

– сказав він.

Щодо погроз Путіна використати ядерну зброю, то Юсов сказав, що в цьому питанні нічого нового немає.

"Оскільки Путін давно перегнув палку із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує", – вважає представник розвідки.

Водночас Юсов зазначив, що Путін намагається перетворити ядерну зброю на реальну загрозу, коли по всьому світу це інструмент стримування. Тому він констатує, що світ не поведеться на дешевий пропагандистський шантаж Росії.

Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний,

– резюмував представник розвідки.

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