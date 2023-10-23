Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что за Путиным носят разные чемоданы, в том числе не только ядерные. При этом Юсов отметил, что чемоданы, которые носят за Путиным, вряд ли демонстрируют смелость президента России.
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Влияние ядерных угроз Путина гораздо меньше, чем он рассчитывает
Представитель разведки считает, что у украинцев нет дополнительных оснований переживать, что Россия применит ядерное оружие. Юсов объяснил, что Россия уже применила против Украины всю номенклатуру вооружения.
У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист Россия и его нацистское правительство могли использовать, уже использована,
– сказал он.
Что касается угроз Путина использовать ядерное оружие, то Юсов сказал, что в этом вопросе ничего нового нет.
"Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает", – считает представитель разведки.
В то же время, Юсов отметил, что Путин пытается превратить ядерное оружие в реальную угрозу, когда по всему миру это инструмент сдерживания. Поэтому он констатирует, что мир не поведется на дешевый пропагандистский шантаж России.
Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден,
– резюмировал представитель разведки.
Зеленский предупредил о ядерном шантаже Путина
- Владимир Зеленский поделился данными украинской разведки о предстоящей риторике Владимира Путина. Он заявил, что Россия будет усиливать ядерный шантаж.
- По данным разведки, о которых говорит Зеленский, усиление ядерного шантажа России следует ожидать до конца 2023 года.
- В то же время, президент считает, что ядерный шантаж со стороны России – это индикатор слабости россиян, не достигающих поставленных целей на поле боя.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя ядерные угрозы, сказал, что на действия России влияет реакция стран Запада. По его словам, до сих пор есть страны, которые опасаются, что россияне применят ядерное оружие.
- По его мнению, Путин сможет прибегнуть к ядерному удару, если будет чувствовать безнаказанность.