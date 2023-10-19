Соответствующие кадры обнародовали в сети. На них можно увидеть, что ядерный чемодан несли офицеры.
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Что известно о ядерном чемодане Путина
Ядерный чемодан Путина носит офицер ВМФ. Он постоянно находится рядом с российским диктатором, но редко его можно увидеть в кадре.
Есть определенные чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина,
– пишут пропагандистские СМИ под кадрами.
Путин с ядерным чемоданом в Китае: смотрите видео
Кстати, президент США Джо Байден также имеет подобный чемодан. В нем хранятся коды, которые лидер страны использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет при отсутствии в Белом доме.
Путин заговорил о ядерном ударе по России
Напомним, что недавно Владимир Путин заявил о якобы ядерном ударе по России. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов считает, что тему ядерного оружия он поднимает, не только, чтобы в который раз всех испугать, но и из-за собственной безысходности.
По его словам, шантаж ядерным оружием является последним аргументом россиян, ведь все их дипломатические усилия не имеют успехов.