Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что Путина сопровождают одни неудачи. По его словам, о ядерном оружии постоянно говорят лишь несколько человек и все они – россияне.

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Почему Путин поднимает тему ядерного оружия

Ни один мировой политик, эксперт или военнослужащий никогда не говорил о ядерном ударе по России. Такие заявления звучат только от самых россиян, которые ими манипулируют.

Только от двух человек я слышал о ядерном ударе по России: от самого Путина и от его пропагандистки Маргариты Симоньян, предлагавшей над Сибирью что-нибудь сорвать. Все. Ну и еще есть Дмитрий Медведев, который ядерным оружием всегда угрожает Западу,

– заметил Кирилл Сазонов.

Он добавил, что шантаж ядерным оружием является последним аргументом россиян, ведь все их дипломатические усилия не имеют успехов.

Военнослужащий ВСУ объяснил заявления Путина о ядерном ударе: смотреть видео

Жест отчаяния Путина

Кроме проблем на дипломатическом уровне, западных санкций, которые Россия пытается обходить, но они все-таки работают, неудачи прилагаются еще и на фронте. Военнослужащий рассказал, что оккупанты готовились к наступлению, разворачивали новые военные формирования, но теперь вынуждены только обороняться.

Мало-помалу, с потерями, через минные поля, но ВСУ продвигаются и остановить их россияне не могут, поэтому им приходится отказаться от наступления и бросать свою армию в оборону,

– подчеркнул Сазонов.

Более того, агентов Кремля все чаще арестовывают. Подтверждением тому является нейтрализация большой агентурной сети в Николаевской области. Такие случаи происходят чуть ли не каждый день.

Ни на дипломатическом уровне, ни на фронте, ни внутри страны у россиян нет успехов. У них всегда провалы. Что им тогда остается – рассказывать о ядерном оружии. Это такой жест отчаяния,

– подытожил Сазонов.

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