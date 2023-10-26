Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал 24 Каналу репетицию ядерного удара России. По его словам, риторика направлена на внутреннего пользователя и на Запад.

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Зачем Россия продолжает ядерный шантаж

"Нам особенно никак не нужно это воспринимать. Это спектакль не для украинцев. Совершенно очевидно, что ничего нового не сказано, не продемонстрировано и не сделано", – пояснил представитель ГУР МО.

Юсов считает, что подобное зрелище направлено на прокачку внутреннего потребителя российской пропагандой, чтобы показать – "вождь все держит под контролем и лично нажимает на кнопочки, присутствует Шойгу и вся команда".

Также, как отметил Андрей Юсов, представление направлено на Запад с элементами ядерного шантажа. Однако это не повышение ставок, ведь ничего нового не произошло.

Но для тех, кто играет в мире риторику "не надо обострять ситуацию", риторику "умиротворения агрессора" – это такая иллюстрация "вот, что мы имеем в виду". Глобально ничего нового не произошло. Ядерный шантаж – это уже не тот козырь, который помогает Путину. Однако попытки будут и в будущем,

– объяснил Юсов.

Россия – загнивающая империя с ядерным оружием

Как пояснил Юсов, в Кремле остается ограниченный выбор инструментов, как показывать свою субъектность и влияние на международной арене после стратегического поражения и не просто преступного решения о полномасштабном нападении на Украину.

Ни для кого не секрет, что Россия сегодня не является сверхдержавой, не является мировым государством, не является государством первого порядка. Это во многих смыслах сырьевой придаток, устаревшая империя,

​​​ – отметил представитель ГУР МО.

Юсов объяснил, какова цель ядерного представления России: смотрите видео

По мнению Юсова, Россия – это страна и режим "изгнанник", руководство которого формальные военные преступники. Кроме того, Россия – это загнивающая империя, но с ядерным оружием. Поэтому россияне так активно используют этот один из немногих аргументов, остающийся наглядной демонстрацией прежнего величия России.

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