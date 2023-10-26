Таким чином Росія порушує договір 1968 року про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це 24 Каналу зазначив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Читайте також Росія шукає привід застосувати ядерну зброю: що може вплинути на вирішальний крок

Реакція країн

Відреагувати на ядерні погрози Росії мали б члени Ради безпеки ядерних держав. Зокрема, мовиться про США, Велику Британію, Францію і Китай.

"Всі країни за цим договором мають використати усі засоби. Навіть передбачається, що вони можуть почати війну проти Росії і змусити її відмовитися від цих божевільних намірів", – відзначив ексспівробітник КДБ.

Сергій Жирнов про ядерні погрози Росії: дивитись відео

Утім, реакція країн як така відсутня, підкреслив Жирнов. І на це є одна причина.

Вони вважають, якщо на це реагувати, то це означає грати в гру Путіна. Тому що він нав’язує ескалаційну гру. Хочете ви того чи ні, але ви підвищуєте градус протистояння між ядерними державами. Вони не хочуть грати у цю гру. І тому роблять вигляд, що нічого не відбувається,

– пояснив він.

Роль Китаю

У світових лідерів провідних країн були сподівання, що Сі Цзіньпін вступить у гру і стримуватиме Путіна у його ядерних лякалках. Але і тут нічого не спрацювало. Ба більше – російський диктатор вдається до провокацій.

"Сі Цзіньпін приїхав, були підписані відповідні документи, а як тільки він поїхав – виліз Медведєв зі своїми ядерними погрозами. Потім були певні навчання. Слово Китаю нічого не вартує, він не є стримуючим фактором", – сказав Жирнов.

Ядерні тренування у Росії: що про це відомо