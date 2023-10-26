У такий спосіб, країна-агресор тисне на Захід, щоб він перестав підтримувати Україну. Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

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Попереджувальний постріл

Чергові ядерні навчання були не про Україну, оскільки росіяни випробовували міжконтинентальні балістичні ракети. Крім того, проводилися навчання всієї тріади стратегічних ядерних сил, якими Росія погрожує США, а не тактичних, якими погрожує Україні.

Ймовірно, цей шантаж може бути продовжений відновленням ядерних випробувань, адже Росія вже кілька разів про це заявляла.

Це буде нібито попереджувальний постріл в повітря, щоб американці погодилися на російські умови щодо України,

– зазначив Самусь.

Країна-агресор прагне, аби Захід припинив допомогу Україні й примусив українську владу підписати угоду щось на кшталт "Мінська-3", у якій зафіксують окуповані території за Росією та забезпечать нейтральний статус України: недопуск нашої країни в НАТО та ЄС.

Я подіваюся, що адміністрація Байдена не піддається на цей шантаж. Проте тиск Кремля переважно націлений на Палату представників США, які зараз розглядатимуть питання виділення допомоги Україні. Серед республіканців є трампісти, які не просто говорять, а вимагають мирних переговорів з між Україною та Росію,

– зазначив заступник директора Центру дослідження армії.

Залишається сподіватися, що в Європі та США все менше політиків, які піддаються на цей шантаж, розуміючи, що вісь зла сформувалася, тож треба формувати міцний союз з Україною в рамках НАТО та зміцнювати спроможності напротивагу групі зла, яка руйнує світовий порядок.

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