Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що такою є типова поведінка для країни-агресорки. Насправді демократичний світ зацікавлений у технологічному, кар’єрному, еволюційному розвитку, а не в тому, щоб на когось нападати.

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Росія хоче видати себе за жертву

Сьогодні немає жодних ознак того, що Росії хтось загрожує ядерною зброєю. Єдиний "табір", який готовий на когось нападати – це сама країна-агресорка та її умовні "сателіти", такі як Іран і Північна Корея. Всі вони просувають схожу концепцію: "ми маємо когось вбити, бо нам загрожують, ми живемо бідно, бо нам погрожують". Так ці країни хочуть пояснити своє невміння керувати.

Вони одночасно видають себе за жертву, на яку хтось начебто збирається напасти, чи погрожує. Водночас жорстоко вбивають людей інших країн,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Він додав, якщо ядерна зброя з'являється у когось із вищезгаданих країн, то вони справді можуть її використати. Країни, які є високоморальними та свідомими, ніколи не застосують зброю масового ураження.

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Чому Росія постійно вдається до шантажу

У Кремлі розуміють, що програють війну. Уже ніхто не вірить у "потужний спецназ" і російських десантників, про яких колись усім розповідали та навіть знімали фільми. Росія зазнає поразки у війні зі значно меншою країною. Щобільше, країна-агресорка продовжує погрожувати абсолютно не ядерним державам своєю ядерною зброєю.

Це проблема так званого глобального ядерного клубу, куди входять країни, які між собою домовились про те, що буде дві складові в глобальній ядерній безпеці – ядерне стримування та нерозповсюдження технології ядерної зброї,

– зауважив радник голови ОПУ.

Росія – єдина країна, яка постійно порушує такі домовленості, й невідомо чому світові інституції на це ніяк реагують. Адже країна-агресорка у різний спосіб пробує передати технології ядерної зброї й зовсім не для цивільних потреб.

Міжнародний регуляторний орган МАГАТЕ закриває очі на таку ситуацію й дозволяє Росії будувати електростанції в низці інших країн.

Там, де Росія спочатку будує мирні електростанції, атомні електростанції, там виникає спекулятивний компонент у тому, що, наприклад, можна передати й технології збагачення урану,

– наголосив Михайло Подоляк.

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