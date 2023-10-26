Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что таково типичное поведение для страны-агрессора. На самом деле, демократический мир заинтересован в технологическом, карьерном, эволюционном развитии, а не в том, чтобы на кого-то нападать.

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Россия хочет выдать себя за жертву

Сегодня нет никаких признаков того, что России кто-то угрожает ядерным оружием. Единственный "лагерь", который готов на кого-то нападать – это самая страна-агрессор и ее условные "сателлиты", такие как Иран и Северная Корея. Все они продвигают похожую концепцию: "мы должны кого-то убить, потому что нам угрожают, мы живем бедно, потому что нам угрожают". Так эти страны хотят объяснить свое неумение управлять.

Они одновременно выдают себя за жертву, на которую кто-то вроде бы собирается напасть или угрожает. В то же время жестоко убивают людей других стран,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что если ядерное оружие появляется у кого-то из вышеупомянутых стран, то они действительно могут его использовать. Страны, высокоморальные и сознательные, никогда не применят оружие массового поражения.

Советник главы ОПУ отреагировал на ядерный шантаж России: смотрите видео

Почему Россия постоянно прибегает к шантажу

В Кремле понимают, что проиграют войну. Уже никто не верит в "мощный спецназ" и российских десантников, о которых когда-то всем рассказывали и даже снимали фильмы. Россия терпит поражение в войне со значительно меньшей страной. Более того, страна-агрессор продолжает угрожать совершенно не ядерным государствам своим ядерным оружием.

Это проблема так называемого глобального ядерного клуба, куда входят страны, которые между собой договорились о том, что будут две составляющие в глобальной ядерной безопасности – ядерное сдерживание и нераспространение технологии ядерного оружия.

– заметил советник главы ОПУ.

Россия – единственная страна, которая постоянно нарушает такие договоренности, и неизвестно почему мировые институции на это никак не реагируют. Ведь страна-агрессор разными способами пытается передать технологии ядерного оружия и вовсе не для гражданских нужд.

Международный регуляторный орган МАГАТЭ закрывает глаза на такую ситуацию и позволяет России строить электростанции в ряде других стран.

Там, где Россия поначалу строит мирные электростанции, атомные электростанции, там возникает спекулятивный компонент в том, что, например, можно передать и технологии обогащения урана,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Как Россия шантажирует ядерным оружием