Політтехнолог Борис Тизенгаузен назвав 24 Каналу два основні пояснення, про що можуть свідчити ядерні тренування Росії.

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Перша мета

Ексглава "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін та гендиректор ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмітрій Баранов обговорювали імовірний удар космічною ракетою по великому місту України. Серед тем були, зокрема, і ризики, пов'язанні з можливим падінням частин ракети на територію Росії, а також те, що похибка при ударі по цілі може становити від 50 до 100 кілометрів.

Класичний шантаж не працює. Придумаймо, що ми ще з похибкою у 100 кілометрів (можемо зробити – 24 Канал), і невідомо ж по якому місту хотіли вдарити. Тобто "бійтеся, європейці, ми росіяни зовсім неадекватні" – воно так і є, але ще раз підкреслювало це,

– сказав політтехнолог.

Окупанти публічно демонструють такі наративи, аби показати, що здатні завдати удару не лише ядерною зброєю, але і якоюсь переробленою ракетою.

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Друга мета

Також, за словами Тизенгаузена, у Росії існує "праве крило" – понад 20% росіян, у яких немає "господаря" та які симпатизують Владіміру Путіну, вважаючи, що він недостатньо жорстко поводиться з Україною. Однак саме Рогозін може очолити "праве крило", тому й створюють зараз йому образ.

Паралельно два завдання вирішували, здавалося б таким простим зливом одних перемовин. На жаль, російська пропаганда навчилася використовувати велику кількість інструментів. Їм же за стільки років мільярди виділяли та росіяни стали випробувальним полігоном, успішним, до речі,

– пояснив Борис Тизенгаузен.

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