Політтехнолог Борис Тизенгаузен назвав 24 Каналу два основні пояснення, про що можуть свідчити ядерні тренування Росії.
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Перша мета
Ексглава "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін та гендиректор ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмітрій Баранов обговорювали імовірний удар космічною ракетою по великому місту України. Серед тем були, зокрема, і ризики, пов'язанні з можливим падінням частин ракети на територію Росії, а також те, що похибка при ударі по цілі може становити від 50 до 100 кілометрів.
Класичний шантаж не працює. Придумаймо, що ми ще з похибкою у 100 кілометрів (можемо зробити – 24 Канал), і невідомо ж по якому місту хотіли вдарити. Тобто "бійтеся, європейці, ми росіяни зовсім неадекватні" – воно так і є, але ще раз підкреслювало це,
– сказав політтехнолог.
Окупанти публічно демонструють такі наративи, аби показати, що здатні завдати удару не лише ядерною зброєю, але і якоюсь переробленою ракетою.
Тизенгаузен назвав два можливих пояснення ядерних випробувань Росії: дивитися відео
Друга мета
Також, за словами Тизенгаузена, у Росії існує "праве крило" – понад 20% росіян, у яких немає "господаря" та які симпатизують Владіміру Путіну, вважаючи, що він недостатньо жорстко поводиться з Україною. Однак саме Рогозін може очолити "праве крило", тому й створюють зараз йому образ.
Паралельно два завдання вирішували, здавалося б таким простим зливом одних перемовин. На жаль, російська пропаганда навчилася використовувати велику кількість інструментів. Їм же за стільки років мільярди виділяли та росіяни стали випробувальним полігоном, успішним, до речі,
– пояснив Борис Тизенгаузен.
Ядерні випробування Росії: що відомо
- Росія перевірила свою здатність завдавати ядерного удару у відповідь із землі, моря та повітря. Під час військових навчань відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет.
- Прдеставник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на тренування Росії, назвавши їх виставою, яка справована на внутрішнього користувача та Захід, а не на українців. Позаяк у Кремлі залишається обмежений вибір інструментів, як показувати свою суб'єктність та вплив на міжнародній арені
- 17 жовтня у Росії держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт про відкликання Росії ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.