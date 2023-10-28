Политтехнолог Борис Тизенгаузен назвал 24 Каналу два основных объяснения, о чем могут свидетельствовать ядерные тренировки России

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Первая цель

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов обсуждали вероятный удар космической ракетой по большому городу Украины. Среди тем были, в частности, и риски, связанные с возможным падением части ракеты на территорию России, а также то, что погрешность при ударе по цели может составлять от 50 до 100 километров.

Классический шантаж не работает. Давайте придумаем, что мы еще с погрешностью в 100 километров (можем сделать – 24 Канал), и неизвестно по какому городу хотели ударить. То есть "бойтесь, европейцы, мы россияне совсем неадекватны" – оно так и есть, но еще раз подчеркивало это,

– сказал политтехнолог.

Оккупанты публично демонстрируют такие нарративы, чтобы показать, что способны нанести удар не только ядерным оружием, но и какой-то переработанной ракетой.

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Вторая цель

Также, по словам Тизенгаузена, в России существует "правое крыло" – более 20% россиян, у которых нет "хозяина" и симпатизирующих Владимиру Путину, считая, что он недостаточно жестко обращается с Украиной. Однако именно Рогозин может возглавить "правое крыло", потому и создают сейчас ему образ.

Параллельно две задачи решали, казалось бы таким простым сливом одних переговоров. К сожалению, российская пропаганда научилась использовать множество инструментов. Им же за столько лет миллиарды выделяли и россияне стали испытательным полигоном, успешным, кстати,

– объяснил Борис Тизенгаузен.

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