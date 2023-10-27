Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он рассказал детали о ядерных тренировках России.

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"Россияне действительно проводили испытания. У них должно было быть три ракеты. Одна грохнулась возле места, с которого она должна была стартовать. Одна система не раскрылась, и только одна из трех отправилась. Надо понимать, что Россия – это технологически достаточно отсталая страна по сравнению с Западом. Яркий пример, когда у них на Луну что-то полетело и не долетело", – объяснил чиновник.

Обратите внимание! Полное интервью с секретарем СНБО Алексеем Даниловым читайте в скором времени на сайте и смотрите на ютубе 24 Канала.

Мир должен отреагировать

Алексей Данилов подчеркнул, что использование ядерного оружия – это пересечение границы, потому мир должен по-другому реагировать на действия России. Если сегодня международное сообщество не приступит к решению этой проблемы, то со временем это сделать будет значительно сложнее.

Если есть проблема, ее нужно решать сразу, а не откладывать, не менять на какие-то временные облегчения. Имейте в виду, что если сегодня не решат эту проблему, дальше вам будет гораздо сложнее это сделать. Наша задача – поставить точку в вопросе России раз и навсегда,

– отметил он.

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