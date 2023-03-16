У ГУР розповіли, з якими країнами Росія активно веде перемовини про зброю

Росії бракує артилерійських снарядів, проте вона продовжує спроби наступу на Сході України. Також Кремль намагається домовитись з "друзями" про допомогу зброєю.

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в ефірі телемарафону, що вони мають документи щодо розвитку співробітництва Росії та намірів і планів Кремля щодо отримання боєприпасів, реактивних снарядів та іншої техніки, повідомляє 24 Канал.

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У яких країн Кремль просить зброю

Вадим Скібіцький розповів, що Росія шукає зброю в інших країн через дефіцит саме в боєприпасах.

Ми достеменно знаємо, що вони (росіяни – 24 Канал) активно працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з тою самою М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу,

– заявив представник розвідки.

Генерал-майор пояснив, що Росія зараз скерувала свої делегації міноборони, служби зовнішньої розвідки, інших російських відомств та міністерств, щоб якомога більше здобути боєприпасів та іншого озброєння для війни.

За словами розвідника, треба врахувати, що всі країни розуміють, що можна потрапити під санкції міжнародної спільноти. Також багато держав дивляться, які можуть бути результати наступальних дій Росії проти ЗСУ.

Що відомо про допомогу Кремлю від Ірану

Вадим Скібіцький розповів, що Іран постачає Росії боєприпаси. Окрім того, Москва хоче отримати від Тегерану ще й інші безпілотники та балістичні ракети.

Стосовно балістичних ракет, багато факторів. Сам Іран перебуває під міжнародними конвенціями, резолюціями Радбезу ООН. Росія намагається отримати (балістичні ракети – 24 Канал), але поки достеменної інформації щодо передачі цього озброєння Росії немає,

– заявив український генерал-майор.

За його словами, наразі Іран зайняв вичікувальну позицію. Хоч Тегерану від Росії потрібне так зване "новітнє озброєння", технології атомної енергетики, ракетних програм.

У кого Росія просить допомогу

Наприкінці лютого 2023 року Кирило Буданов розповідав "Голосу Америки", що фактично майже єдиною країною, яка насправді передає Росії більш-менш серйозне озброєння, є Іран.

За даними розвідника, була інформація, що щось там ішло з Північної Кореї, але наразі цьому підтверджень немає.

За словами Буданова, Сербія відмовила в передачах озброєнь. Росія також намагається купити зброю через треті країни – більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з М'янмою.

Глава української розвідки розповів, що Росія просто намагається придбати будь-де та будь-що. Адже у росіян значні проблеми.

Щодо Сирії Вадим Скібіцький заявив, що країна залежить від Росії. Щодо того, що Дамаск може дати на заміну, то мовиться про сирійських найманців. Проте підтверджень цього чи безпосереднього перебування сирійців на окупованих територіях – немає. Проте в Україну Росія переправляє з Сирії свої боєприпаси, С-300 та іншу зброю.