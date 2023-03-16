В ГУР рассказали, с какими странами Россия активно ведет переговоры об оружии

России не хватает артиллерийских снарядов, но она продолжает попытки наступления на Востоке Украины. Также Кремль пытается договориться с "друзьями" о помощи оружием.

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в эфире телемарафона, что у них есть документы по развитию сотрудничества России и намерениям и планам Кремля по получению боеприпасов, реактивных снарядов и другой техники, сообщает 24 Канал.

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У каких стран Кремль просит оружие

Вадим Скибицкий рассказал, что Россия ищет оружие у других стран из-за дефицита именно в боеприпасах.

Мы точно знаем, что они (россияне – 24 Канал) активно работают с Ираном. Так, действительно ведутся переговоры с той же Мьянмой, со странами африканского континента, Ближнего Востока,

– заявил представитель разведки.

Генерал-майор объяснил, что Россия направила свои делегации Минобороны, службы внешней разведки, других российских ведомств и министерств, чтобы как можно больше получить боеприпасы и другое вооружение для войны.

По словам разведчика, следует учесть, что все страны понимают, что можно попасть под санкции международного сообщества. Также многие государства смотрят, какие могут быть результаты наступательных действий России против ВСУ.

Что известно о помощи Кремлю от Ирана

Вадим Скибицкий рассказал, что Иран снабжает Россию боеприпасами. Кроме того, Москва хочет получить от Тегерана еще другие беспилотники и баллистические ракеты.

Касательно баллистических ракет, много факторов. Сам Иран находится под международными конвенциями, резолюциями Совбеза ООН. Россия пытается получить (баллистические ракеты – 24 Канал), но пока точной информации о передаче этого вооружения России нет,

– заявил украинский генерал-майор.

По его словам, пока Иран занял выжидательную позицию. Хотя Тегерану от России требуется так называемое "новейшее вооружение", технологии атомной энергетики, ракетных программ.

У кого Россия просит помощи

В конце февраля 2023 года Кирилл Буданов рассказывал "Голосу Америки", что практически единственной страной, которая на самом деле передает России более-менее серьезное вооружение, является Иран.

По данным разведчика, была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но пока этого подтверждений нет.

По словам Буданова, Сербия отказала в передаче вооружений. Россия также пытается купить оружие через третьи страны – более или менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой.

Глава украинской разведки рассказал, что Россия просто пытается приобрести где угодно и что угодно. Ведь у россиян значительные проблемы.

По Сирии Вадим Скибицкий заявил, что страна зависит от России. Что касается того, что Дамаск может дать на замену, то говорится о сирийских наемниках. Однако подтверждений этого или непосредственного пребывания сирийцев на оккупированных территориях нет. Однако на Украину Россия переправляет из Сирии свои боеприпасы, С-300 и другое оружие.