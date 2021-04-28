Режим тиші на Донбасі: коли буде остаточне рішення ТКГ

У Тристоронній контактній групі ще не розглядали документ про контроль над режимом тиші на Донбасі. Його підсумковий розгляд заплановано на середу, 28 квітня.

Про це розповів очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Як пояснив він, підгрупа не ухвалює остаточне рішення.

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Деталі заяви Кравчука

За його словами, кожна з підгруп у межах ТКГ – створена для того, щоб готувати порядок денний. А його розглядатимуть на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Загалом є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна.

"Вони працюють. А рішення будуть ухвалювати в середу, 28 квітня", – зазначив Кравчук.

Політик додав, що поки остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Донбасі. Також не досягнули згоди щодо ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням режиму тиші.

"Але є позитивні очікування. Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання, а саме обговорення. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювали. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось цю тему обговорюють", – зауважив голова делегації України в ТКГ.

Також політик уточнив, що всі базові питання розглянуть на рівні делегацій України, Росії, за участю ОБСЄ.

Засідання ТКГ буде 28 квітня. І тільки буде остаточне рішення щодо припинення вогню та щодо ухвалення координаційного механізму контролю над дотриманням режиму тиші,

– підсумував Кравчук.

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Що цьому передувало