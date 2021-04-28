Режим тиші на Донбасі: коли буде остаточне рішення ТКГ

У Тристоронній контактній групі ще не розглядали документ про контроль над режимом тиші на Донбасі. Його підсумковий розгляд заплановано на середу, 28 квітня.
Джерело:телеканал "ДОМ"
Про це розповів очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Як пояснив він, підгрупа не ухвалює остаточне рішення.
До теми Щоб на Великдень не було смертей, – Зеленський анонсував відновлення режиму тиші на Донбасі
Деталі заяви Кравчука
За його словами, кожна з підгруп у межах ТКГ – створена для того, щоб готувати порядок денний. А його розглядатимуть на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Загалом є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна.
"Вони працюють. А рішення будуть ухвалювати в середу, 28 квітня", – зазначив Кравчук.
Політик додав, що поки остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Донбасі. Також не досягнули згоди щодо ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням режиму тиші.
"Але є позитивні очікування. Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання, а саме обговорення. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювали. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось цю тему обговорюють", – зауважив голова делегації України в ТКГ.
Також політик уточнив, що всі базові питання розглянуть на рівні делегацій України, Росії, за участю ОБСЄ.
Засідання ТКГ буде 28 квітня. І тільки буде остаточне рішення щодо припинення вогню та щодо ухвалення координаційного механізму контролю над дотриманням режиму тиші,
– підсумував Кравчук.
Зверніть увагу Перший крок до миру на Донбасі, – Кравчук розповів про успіхи роботи ТКГ
Що цьому передувало
- У березні – квітні 2021 року проросійські бойовики на Донбасі вщент зірвали режим припинення вогню. Той діяв з липня 2020 року.
- Окупанти тепер майже щодня здійснюють прицільні постріли у бік українських позицій. Від початку 2021 року в ООС вже загинули майже 40 українських захисників.
- Зокрема, 26 березня російські бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми. Під час обстрілів загинули 4 українських військових, ще 2 – отримали поранення.
- Після цього президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіним.
- Згодом Росія почала стягувати війська до кордону з Україною. Розвідка попередила, що агресор готує провокації на Донбасі та планує пробратись вглиб нашої країни.
- Втім, 23 квітня російське Міноброни заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому військові повертаються на місця постійної дислокації.