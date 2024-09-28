Спершу ЄС, потім – НАТО: президент Фінляндії пояснив алгоритм дій для України

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що Україна матиме більше шансів приєднатися до НАТО лише після вступу в Європейський Союз. Він наголосив на послідовності цього процесу.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис ефіру з Гельсінського безпекового форуму, опублікованого на каналі Фінського інституту міжнародних відносин.

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Членство України в НАТО

Зокрема, фінський лідер на Гельсінському безпековому форумі поділився своїми роздумами щодо перспективи вступу для України в НАТО. З його слів зрозуміло, що членство в ЄС стане передумовою для вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Я думаю, своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО.

Стубб вважає, що до кінця року очікувати запрошення України до НАТО нереалістично, але в довгостроковій перспективі це стане можливим. Він висловив думку, що спочатку Україна має укласти безпекові домовленості з іншими країнами.

Йдеться про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Британія або Франція.

До кінця року, я думаю, це нереалістично… Час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО.

Водночас фінський президент висловив впевненість, що коли війна в Україні закінчиться, тоді шлях до Альянсу буде відкритий. Стубб також відкинув припущення, що Росія зможе війною утримувати Україну від членства в НАТО, оскільки війна не є вічною.

Фінляндія підтримує членство України в НАТО, але наголошує на важливості "правильного часу" для цього кроку.

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Раніше стало відомо, що Фінляндія планує розмістити нове сухопутне командування Північноатлантичного альянсу у Міккелі, аби посилити оборону країни та НАТО. Місто розташоване за 106 кілометрів від кордону з Росією.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гаккянен заявив, що нове командування буде відповідати за планування, підготовку та управління сухопутними військами Блоку в Північній Європі, а в разі кризи – керувати операціями.