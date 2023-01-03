Є кілька чинників, – військовий експерт сказав, від чого залежить тривалість війни

Згідно із низкою прогнозів, 2023 рік має стати вирішальним у війні, яку Росія розв'язала проти України. Водночас усе залежить від кількох чинників, серед яких – своєчасне постачання нам необхідної зброї.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що для Росії пріоритетом наразі є втримання окупованих територій Півдня та збереження так званого сухопутного коридору.

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Скільки може тривати війна

Мусієнко наголосив, що наразі складно сказати, чи розтягнеться війна на весь 2023 рік. Адже війна – це насправді рівняння з багатьма невідомими.

Є досить багато чинників, які можуть на це впливати,

– заявив військовий експерт.

По-перше, зауважив він, багато що залежить від того, як швидко західні партнери постачатимуть Україні необхідне озброєння. Це питання є принциповим та впливає на час.

По-друге, має значення те, хто швидше може розпочати контрнаступальні дії або ж продовжити їх. Тобто – чи зможемо ми розвинути успіх на певних напрямках, наприклад, під Кремінною або на Півдні, чи наш ворог піде в наступ. По-третє, тривалість війни залежатиме від того, якої якості Росії вдасться сформувати своє ударне угруповання та як його укомплектувати, тобто – на скільки у ворога вистачить ресурсів і зброї.

На думку Мусієнка, за динамікою наступних кількох місяців, особливо десь до кінця весни, стане зрозуміло, на скільки ще бойові дії можуть розтягнутися в часі або ж не затягнутися.

Чому ексгенерали НАТО дають різні прогнози

Мусієнко зауважив, що немає нічого дивного в тому, чому колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе очікує припинення вогню наприкінці нинішнього року, а екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес переконаний, що Крим вдасться звільнити уже до кінця цього літа.

За його словами, німецька школа завжди відрізнялася й сповідувала певні свої підходи, незважаючи на те, що обидві країни перебувають у НАТО. Американська ж полягає в дещо іншому. Цілком можна погодитися з генералом Ходжесом, який говорить про те, що до кінця літа можна звільнити Південь і дійти до окупованого Криму за умови надання Україні необхідного озброєння та ракет ATACMS.

Але ж ключове, я щойно теж казав, від чого залежить, – це зброя,

– наголосив Мусієнко.

Стосовно ж слів Домрезе, то, пояснив військовий експерт, він мав на увазі, що ресурсів в обох армій може вистачити приблизно на пів року, а далі настане період, коли виникне патова ситуація й жодна зі сторін не зможе наступати і, відповідно, постане питання про перемир'я.

Військовий експерт вважає такий хід подій малоймовірним та схиляється до прогнозу генерала Ходжеса. Водночас було б добре, щоб думку екскомандувача армії США в Європі чули й поділяли його американські та західні колеги.

Мусієнко назвав чинники, від яких залежить тривалість війни: дивіться відео

Чого прагне Росія

Він зазначив, що для Росії пріоритетом наразі є втримання окупованих територій Півдня, збереження так званого сухопутного коридору. Це одна з причин, чому окупанти влаштували криваву бійню під Бахмутом, відтягнули туди, зокрема, наші сили, щоб ми не могли швидко сформувати ударне угруповання, яке б пішло на Мелітополь.

Тобто вони панічно намагаються зберегти Південь і тому здійснюють ці маневри,

– сказав Мусієнко.

Військовий експерт зауважив, що, коли мовиться про майбутній наступ російських військ, то треба зрозуміти його мету. Якщо окупанти підуть із 150 тисячами солдатів – це буде менше, ніж було 24 лютого. Тому загарбники навряд чи досягнуть поставлених цілей.

Але, за його словами, ймовірно, що росіяни задумують майбутні наступальні дії, щоб намагатися просунутися по напрямках, остаточно закріпити за собою контроль над Луганською й Донецькою областями та зберегти над Півднем й, можливо, навіть спробувати просунутися в бік Запоріжжя.

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