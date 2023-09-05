Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції, – адвокат бізнесмена
Джерело:Суспільне
Київський апеляційний суд призначив на 6 вересня розгляд скарги захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Раніше судова інстанція обрала його запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад пів мільярда гривень.
Крім цього, адвокат вкотре зазначив, що Коломойський не вноситиме грошову заставу. Принаймні це триватиме до розгляду апеляції сторони захисту.
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Коломойський не вноситиме заставу до апеляції
Адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак наголосив, що Апеляційний суд Києва розгляне скаргу бізнесмена на рішення Шевченківського райсуду української столиці про запобіжний захід, що був винесений бізнесмену.
У середу об 11 годині 20 хвилин Київський апеляційний суд розгляне нашу скаргу на обрання Ігорю Коломойському запобіжного заходу,
– сказав адвокат.
Він також запевнив, що Коломойський не має наміру вносити заставу до рішення апеляції. Тож наразі бізнесмен перебуває під вартою.
Що відомо про суд над Ігорем Коломойським
- У Шевченківському районному суді Києва 2 вересня відбулося засідання у справі відомого олігарха Ігоря Коломойського. Під час провадження йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Дніпрі строком на два місяці. Попри це, Коломойський має альтернативу у своїй запобіжці, а саме внесення застав у розмірі майже 510 мільйонів гривень.
- Також Ігоря Коломойського зобов’язали надати всі відповідні документи та заборонили будь-яку форму спілкування з потенційними свідками. Рішення суду може бути оскаржене протягом обмеженого 5-денного терміну з можливістю оскарження до 7 вересня.
- Згодом адвокати бізнесмена заявили, що сам Коломойський відмовляється вносити заставу. Вони також зазначили, що їхнього підзахисного повезли в будівлю СБУ на Аскольдовому провулку.
- До цього Ігорю Коломойському висунули офіційні звинувачення в кількох пунктах шахрайства та незаконному придбанні активів, отриманих незаконним шляхом. Зазначимо, що спільна група у складі представників СБУ, Генпрокуратури та Бюро економічної безпеки прибула до його помешкання вранці 2 вересня.
- До того ж Офіс генпрокуратура заявив, що розслідування викрило шахрайське заволодіння коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. Підозрюваному, причетному до цієї незаконної діяльності, також інкримінують подальшу легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом.