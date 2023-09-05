Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції, – адвокат бізнесмена

Київський апеляційний суд призначив на 6 вересня розгляд скарги захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Раніше судова інстанція обрала його запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад пів мільярда гривень.

Крім цього, адвокат вкотре зазначив, що Коломойський не вноситиме грошову заставу. Принаймні це триватиме до розгляду апеляції сторони захисту.

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Коломойський не вноситиме заставу до апеляції

Адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак наголосив, що Апеляційний суд Києва розгляне скаргу бізнесмена на рішення Шевченківського райсуду української столиці про запобіжний захід, що був винесений бізнесмену.

У середу об 11 годині 20 хвилин Київський апеляційний суд розгляне нашу скаргу на обрання Ігорю Коломойському запобіжного заходу,

– сказав адвокат.

Він також запевнив, що Коломойський не має наміру вносити заставу до рішення апеляції. Тож наразі бізнесмен перебуває під вартою.

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